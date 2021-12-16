Вийшов з прапором рідного міста, чого засуджувати, – промоутер Усика заступився за Ломаченка

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, прокоментував скандал, який підійняли на вуха люди після бою Василя Ломаченка. Боксер відсвяткував перемогу без українського прапора.

Красюк: Я до цього відношусь нейтрально

Василь Ломаченко святкував перемогу над Річардом Коммі за одноголосним рішенням суддів. Однак не звитягу боксера обговорювали після поєдинку.

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Спортсмен відсвяткував успіх без українського прапора. За те на його спині красувався стяг рідного для Ломаченка міста Білгород-Дністровського. Такий вибір розкритикували українські прихильники боксера.

Олександр Красюк прокоментував скандал та став на сторону Ломаченка. Промоутер Усика не бачить нічого кримінального у такому рішенні Василя.

Засуджувати Ломаченка? За що? Ну вийшов він з прапором рідного міста. Не знаю, чи є зміст засуджувати людину у такій ситуації. Я до цього відношусь нейтрально,

– сказав Красюк.

Завжди будуть ті, хто буде "за" та "проти"

Промоутер запевнив, що серед його уболівальників в Україні є люди, які далі будуть підтримувати Василя, а є ті, які негативно відносяться до Ломаченка. На його думку, цей поєдинок не сильно вплине на репутацію боксера у рідній країні.

"Знаєте, існує два типи свідомості – свідомість бджоли та мухи. Бджола завжди летить на квітку і живиться пилком, а муха збагачується...чимось іншим. Але вони усі існують в одній і тій же реальності", – навів приклад промоутер.

Черговий скандал навколо Ломаченка