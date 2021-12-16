Вийшов з прапором рідного міста, чого засуджувати, – промоутер Усика заступився за Ломаченка
Джерело:Обозреватель
Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, прокоментував скандал, який підійняли на вуха люди після бою Василя Ломаченка. Боксер відсвяткував перемогу без українського прапора.
Красюк: Я до цього відношусь нейтрально
Василь Ломаченко святкував перемогу над Річардом Коммі за одноголосним рішенням суддів. Однак не звитягу боксера обговорювали після поєдинку.
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Спортсмен відсвяткував успіх без українського прапора. За те на його спині красувався стяг рідного для Ломаченка міста Білгород-Дністровського. Такий вибір розкритикували українські прихильники боксера.
Олександр Красюк прокоментував скандал та став на сторону Ломаченка. Промоутер Усика не бачить нічого кримінального у такому рішенні Василя.
Засуджувати Ломаченка? За що? Ну вийшов він з прапором рідного міста. Не знаю, чи є зміст засуджувати людину у такій ситуації. Я до цього відношусь нейтрально,
– сказав Красюк.
Завжди будуть ті, хто буде "за" та "проти"
Промоутер запевнив, що серед його уболівальників в Україні є люди, які далі будуть підтримувати Василя, а є ті, які негативно відносяться до Ломаченка. На його думку, цей поєдинок не сильно вплине на репутацію боксера у рідній країні.
"Знаєте, існує два типи свідомості – свідомість бджоли та мухи. Бджола завжди летить на квітку і живиться пилком, а муха збагачується...чимось іншим. Але вони усі існують в одній і тій же реальності", – навів приклад промоутер.
Черговий скандал навколо Ломаченка
- Перемога над Коммі стала для Ломаченка другою поспіль у 2021 році. Після бою на спині Василя не було українського прапора, але був накинутий стяг рідного міста.
- Такий вчинок розкритикували не лише фанати, а й легендарний Володимир Кличко. Він одним із перших відреагував на цю ситуацію.
- Відразу після цього на сторону Ломаченка став інший український боксер Іван Редкач. Він запевнив, що прапор не головне після тріумфу.
- Василь сам підкинув дров у вогнище скандалу. Боксер виклав ролик Московської патріархії.