Захищаючи Україну від окупантів, загинув стронгмен Василь Павельєв

Після 24 лютого дехто з представників українського спорту вирішив змінити свою діяльність. Понад 3 000 наших атлетів та тренерів зі зброєю в руках захищають Україну.

Неймовірна втрата для спортивної спільноти України

Захищаючи Україну, в наслідок ворожого обстрілу загинув чемпіон України серед аматорів – Василь Павельєв.

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"Василь був світлим, скромним, добрим, відвертим молодим чоловіком. Який любив і служив Україні і народові. Світла пам’ять тобі, друже! Схиляємо голови… дякуємо за твій подвиг….

Ми тебе ніколи не забудемо… прапор України на змаганнях буде підійматись на твою честь… Герої не вмирають! Вони летять на небо і продовжують його тримати над нами", – йдеться в повідомленні Федерації стронгмену України.

Спортивний фронт

Нещодавно міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів, що від російської агресії загинули 110 представників українського спорту.

Понад 3 000 спортсменів та тренерів захищають Україну у лавах ЗСУ. На жаль, ще 22 атлети перебувають у полоні.

Окупанти зруйнували вже понад 111 спортивних об'єктів. Збитки орієнтовно – понад 160 000 000 доларів.