Гутцайт: Кожен зруйнований об’єкт – наш спільний біль

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт назвав кількість зруйнованих об'єктів росіянами. На жаль, дехто з атлетів вже ніколи не зможе тренуватися у своїх спорткомплексах, оскільки вони не підлягають відновленню.

До речі Від російської агресії загинули 110 представників українського спорту, – Гутцайт

Нині ми займаємося підрахунком коштів, необхідних для відновлення інфраструктури. Окупанти зруйнували вже понад 111 спортивних об'єктів. Збитки орієнтовно – понад 160 000 000 доларів. Як і раніше, найбільше об’єктів зруйновано на Донбасі, який ці нелюди прийшли "визволяти",

– наголосив Гутцайт.

Міністр переконаний, що Україна відбудує кожен спорткомплекс, який намагалася знищити російська армія.

"За останні два роки (до повномасштабного вторгнення рф) нам вдалося зробити стрімкий крок вперед. Лише у 2020 – 2021 роках побудували та реконструювали 171 об’єкт, серед яких: басейни, стадіони, спортивні майданчики, спорткомплекси та льодові арени. Це був свого роду спортивний бум, тому після перемоги будемо робити все можливе для того, аби цю тенденцію продовжувати і надалі", – сказав очільник міністерства молоді та спорту.

Гутцайт переконаний, що без потужної інфраструктури розвиток спорту в країні неможливий.

Кожен зруйнований об’єкт – наш спільний біль. Так, 28 червня, в День Конституції України, ворожий снаряд прилетів на центральний міський стадіон Миколаєва. 11 липня постраждав спортивний комплекс "Металург" у Бахмуті. Й окупанти на цьому не зупиняються, все одно продовжують щодня завдавати нищівних ударів. Боляче за цим спостерігати. Боляче від усвідомлення, що багато людей фактично жили на цих об’єктах, докладали неймовірних зусиль для відбудови. І зараз всього цього вже немає,

– додав Гутцайт.

Спортивний фронт