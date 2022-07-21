Гутцайт: 22 людини перебувають у полоні

Дехто з представників спорту вирішив змінити свою діяльність після 24 лютого. Гутцайт розповів про людські втрати українського спорту під час війни.

Читайте також Збірна Збройних Сил України здобула 7 нагород на чемпіонаті зі стрільби в Естонії

"Понад 3 000 наших спортсменів та тренерів зі зброєю в руках захищають Україну і всю Європу, а на волонтерському фронті понад 1100 представників українського спорту", – сказав Гутцайт.

Міністр наголосив, що від російської агресії загинуло 110 представників українського спорту.

На превеликий жаль, росіяни вбили 110 українських спортсменів і тренерів. Вони загинули на полі бою та від ворожих обстрілів. Є також поранені, а 22 людини перебувають у полоні,

– додав міністр молоді та спорту України.

Янголи спорту