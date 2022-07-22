Неймовірна втрата для спортивної спільноти України

Захищаючи Україну, в наслідок ворожого обстрілу загинув чемпіон України серед аматорів – Василь Павельєв.

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"Василь був світлим, скромним, добрим, відвертим молодим чоловіком. Який любив і служив Україні і народові. Світла пам’ять тобі, друже! Схиляємо голови… дякуємо за твій подвиг….

Ми тебе ніколи не забудемо… прапор України на змаганнях буде підійматись на твою честь… Герої не вмирають! Вони летять на небо і продовжують його тримати над нами", – йдеться в повідомленні Федерації стронгмену України.

До речі. Спортивний комітет України запустив сайт "Янголи спорту". На порталі розміщують інформацію про українських спортсменів, які загинули у війні проти Росії. На сайт можна перейти за посиланням.

Спортивний фронт