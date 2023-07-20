Російський футболіст друголігової Кубань-Холдинг змінив футбольний м'яч на зброю у руках під час мобілізації на "болотах" у 2022 році. Після чого поїхав за чорним пакетом на війну в Україну. Однак живим звітам не приїхав, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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На одного "харошого 200-го русского" стало більше

18 липня стало відомо про смерть 35-річного Станіслава Дорошенка на прізвисько "Кабан" (так його називали у команді та серед уболівальників), який загинув на донецькому напрямку.

Останнім футбольний клуб у кар'єрі Дорошенка Кубань-Холдинг доволі сухо сповістив про смерть свого футболіста. Клубна пресслужба не назвала причину смерті, а пішов із життя гравець, який був одним із тих, хто був із командою під час її заснування.

Клуб висловив свої співчуття родині та близьким загиблого.

Наразі клуб виступає у Другій лізі Росії. 16 липня Кубань-Холдинг розгромив у першому турі сезону Дружбу 3:0. Саме у групі Кубань-Холдинг дебютують Рубін Ялта та Севастополь, у складі яких виступає чимало футбольних зрадників України. Серед них і брат захисника Шахтаря Миколи Матвієнка.

За свою футбольну кар'єру Дорошенко встиг пограти за декілька російських клубів – Кубань-Холдинг, Кубань-Холдинг 2, Барсук, ПТС, Атаман, Спарта, Штурм, Путилівець Південь та інші. Протягом 10 років виступав у першості Павловського району по футболу (міні-футболу).

Нагадаємо, що у липні ЗСУ ліквідували на фронті російського перспективного арбітра Даніїла Шеметова, який незабаром мав дебютувати у Першій лізі і вже навіть отримав призначення на матчі "Шляху регіонів" Кубка Росії.