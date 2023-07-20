Российский футболист второлиговой Кубань-Холдинг сменил футбольный мяч на оружие в руках во время мобилизации на "болотах" в 2022 году. После чего уехал за черным пакетом на войну в Украину. Однако живым отчетам не приехал, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Читайте также ВСУ "задвохсотили" российского футбольного арбитра, пришедшего в Украину за черным пакетом

На одного "хорошего 200-го русского" стало больше

18 июля стало известно о смерти 35-летнего Станислава Дорошенко по прозвищу "Кабан" (так его называли в команде и среди болельщиков), погибшего на донецком направлении.

Последним футбольный клуб в карьере Дорошенко Кубань-Холдинг довольно сухо известил смерть своего футболиста. Клубная пресс-служба не назвала причину смерти, а ушел из жизни игрок, являвшийся одним из тех, кто был с командой во время ее основания.

Клуб выразил свои соболезнования семье и близким погибшего.

В настоящее время клуб выступает во Второй лиге России. 16 июля Кубань-Холдинг разгромил в первом туре сезона Дружбу 3:0. Именно в группе Кубань-Холдинг дебютируют Рубин Ялта и Севастополь, в составе которых выступает немало футбольных предателей Украины. Среди них и брат защитника Шахтера Николая Матвиенко.

За свою футбольную карьеру Дорошенко успел поиграть за несколько российских клубов – Кубань-Холдинг, Кубань-Холдинг 2, Барсук, ПТС, Атаман, Спарта, Штурм, Путиловец Юг и другие. В течение 10 лет выступал в первенстве Павловского района по футболу (мини-футболу).

Напомним, что в июле ВСУ ликвидировали на фронте российского перспективного арбитра Даниила Шеметова, который должен был дебютировать в Первой лиге и уже даже получил назначение на матчи "Пути регионов" Кубка России.