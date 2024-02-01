"Нормальні українці не мають проблем з росіянами": футболіст з Києва зганьбився заявою про війну

Вихованець Колоса Єгор Цикало вирішив розповісти чеським ЗМІ своє бачення війни Росії проти України. Він вважає, що українці можуть дружити з представниками країни-терористки.

З початком повномасштабної війни в Україні чимало наших громадян згуртувались навколо допомоги Батьківщині. Крім того, українці активно ігнорують росіян, які винні у війні.

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Однак, на жаль, деякі українці все ще хочуть бачити у громадянах Росії "братів" або ж адекватних людей. Одним з таких став футболіст Єгор Цикало, який дав ганебне інтерв'ю чеським ЗМІ.

Це не боротьба з терористами. Це трагедія, яку найбільше переживають звичайні люди. У мене є друзі серед росіян. Нормальні українці не мають проблем з росіянами, як і нормальні росіяни не мають проблем з українцями. Обидва народи живуть разом, між ними багато шлюбів. Мій батько теж працював у Москві в молодості, тоді ще музикантом, і в нього досі там є друзі, які подзвонили йому в перший день війни. Вони сказали, що якщо нам у чомусь потрібна буде допомога, вони обов’язково спробують допомогти. Це не війна між нашими народами, майже у кожного є родич по той бік кордону. Я не розуміюся на політиці і не можу пояснити, чому йде війна, з чого вона почалася.,

– заявив гравець.

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Відзначимо, що 22-річний Цикало є уродженцем Києва та вихованцем ковалівського Колоса, за який грав на рівні U-21. У листопаді 2022 року футболіст пере\хав до Чехії.

Там Єгор підписав контракт із командою Тепліце, за який цього сезону відіграв дев'ять матчів у чемпіонаті Чехії. Минулу ж кампанію українець провів в оренді у клубі Олава з другого дивізіону.