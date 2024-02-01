Латвія вчергове продемонструвала свою солідарність та підтримку України. Відповідні поправки до Закону блокуватимуть спроби Росії легітимізувати свої воєнні злочини через спорт.

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Латвія на законодавчому рівні заборонила матчі з країнами-агресорами

Згідно з поправками, усі збірні Латвії з командних видів спорту, наприклад з футболу, баскетболу чи хокею, не можуть грати матчі зі збірними Росії та Білорусі. Це стосується домашніх, виїзних поєдинків, а також на нейтральному полі.

Під час жеребкування міжнародні спортивні організації повинні будуть поважати законодавство Латвії. Тож у разі допуску Росії та Білорусі до міжнародних турнірів, організатори змагань повинні розводити ці збірні.

Закон передбачає заборону на організацію в Латвії змагань з командних видів спорту, де збірні Росії та Білорусі будуть виступати під своїм або нейтральним прапором. Що важливо, це стосується не тільки дорослих команд, але і молодіжних та юнацьких.

Нагадаємо, що президент УЄФА Александер Чеферін намагається повернути до турнірів молодіжні команди з країни-терористки. Відповідне рішення можуть ухвалити найближчим часом.

Важливо! Поправки стосуються лише командних видів спорту. Участь латвійських спортсменів в Олімпійських іграх приймає Латвійський олімпійський комітет.