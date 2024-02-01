Український тренер Геннадій Орбу став головним тренером Звєзди із Санкт-Петербурга. Колишній футболіст донецького Шахтаря та збірної України підписав контракт із клубом другої російської ліги.

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Орбу став черговим колаборантом

Тренерський штаб, який працював до цього, залишив команду, включаючи відомих в українському футбольному світі колаборантів Геннадія Зубова та Віталія Віценця. Деталі угоди Орбу зі Звєздою не розголошуються.

На момент повномасштабного вторгнення Росії Геннадій Орбу, на рахунку якого 17 матчів за збірну України, працював у академії ФК Маріуполь. Після окупації Маріуполя він евакуювався до Бердянська.

"21 день війни я був у Маріуполі. Коли почалися обстріли Маріуполя, ми сиділи у підвалі багатоквартирного будинку.

Нас там було близько двохсот людей. Загалом не було жодних комунікацій: ні світла, ні води, ні газу. Найголовнішим завданням було прогодувати дітей та дружину", – розповідав Орбу в березні 2022-го.

Цікаво. Саме в Звєзду з донецького Шахтаря нещодавно втік хавбек юнацької команди цього клубу Олександр Роспутько. Також у Петербурзі асистентом головного тренера Зеніта працює ексгравець Шахтаря та збірної України Анатолій Тимощук.