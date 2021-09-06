Війна триває: УАФ офіційно роз'яснила ситуацію із закінченням контракту Шевченка
Джерело:УАФ
Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко 1 серпня 2021 року оголосив про закінчення контракту з Українською асоціацією футболу. Після повернення в Україну Шевченко запевняє, що не хотів покидати команду. В УАФ вирішили офіційно роз'яснила ситуацію із закінченням контракту тренера.
Контракт Шевченка розділили на дві частини
Повідомляється, що виконком УАФ у червні 2020 року ухвалив рішення щодо продовження контракту із Шевченком до грудня 2022 року. Цю інформацію у 2020 році повідомив президент УАФ Андрій Павелко.
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"Тобто УАФ уже тоді чітко продемонструвала свій намір продовжити співпрацю до кінця 2022 року", – йдеться у повідомленні асоціації.
Водночас в УАФ заявляють, що Шевченко вирішив "розділити" контракт на дві частини. Асоціація прийняла умови тренера.
Водночас з ініціативи самого Андрія Шевченка та його асистентів тоді було погоджено, що контракт передбачає поділ у частині терміну дії: до 30 липня 2021 року плюс можливість пролонгації до кінця 2022 року,
– заявили в УАФ.
В УАФ переконують, що не отримала від Шевченка чи його представників жодного повідомлення щодо продовження контракту.
Водночас в УАФ кажуть, що надіслали офіційного листа Андрію Шевченку щодо продовження співпраці після закінчення першої частини контракту 30 липня 2021 року.Після повернення в Україну Шевченко зібрав пресконференцію. Тренер повідомив, що не отримував листів. В УАФ відповіли тренеру, надавши скриншот на підтвердження своїх заяв.
"Такий лист був надісланий поштою на адресу Андрія Шевченка, яку він зазначив у контракті як єдиний офіційний засіб комунікації, а також засобами електронного зв’язку його уповноваженому представникові, який увесь цей час представляв інтереси Андрія Шевченка в стосунках з УАФ.
Однак відповіді на нього УАФ так і не отримала. Тому розпочалися переговори з імовірними кандидатами для формування нового тренерського штабу національної збірної України", – додали в УАФ.
Шевченка хотіли залишити до 2024 року
Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький заявив, що 30 липня спілкувався із Шевченком. За його словами, у Павелка та Шевченка була запланована зустріч на 2 – 3 серпня.
30 липня я мав особисту телефонну розмову з Андрієм Шевченком і, серед іншого, сказав Андрію Миколайовичу, що знаю від президента УАФ про те, що між ними 2-го чи 3 серпня заплановано зустріч. І, відповідно, одразу після цього ми зможемо укласти нові контракти на умовах, які будуть обговорені та погоджені. Андрій Миколайович погодився з такою пропозицією,
– сказав Запісоцький.
Генеральний секретар УАФ запевнив, що продовження угоди не передбачало зменшення суми контракту. В УАФ хотіли, щоб Шевченко тренував команду до завершення Євро-2024.
"Був намір проговорити, згідно з європейською практикою, деякі зміни пропорції між сталою й бонусною частинами виплат, а також збільшення термінів перебування Андрія Миколайовича та його асистентів в Україні та можливість продовження співпраці до закінчення Євро-2024", – резюмував Запісоцький.
- На чолі збірної України Андрій Шевченко провів 52 матчі (25 перемог, 13 нічиїх та 14 поразок).