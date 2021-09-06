Війна триває: УАФ офіційно роз'яснила ситуацію із закінченням контракту Шевченка

Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко 1 серпня 2021 року оголосив про закінчення контракту з Українською асоціацією футболу. Після повернення в Україну Шевченко запевняє, що не хотів покидати команду. В УАФ вирішили офіційно роз'яснила ситуацію із закінченням контракту тренера.

Контракт Шевченка розділили на дві частини

Повідомляється, що виконком УАФ у червні 2020 року ухвалив рішення щодо продовження контракту із Шевченком до грудня 2022 року. Цю інформацію у 2020 році повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

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"Тобто УАФ уже тоді чітко продемонструвала свій намір продовжити співпрацю до кінця 2022 року", – йдеться у повідомленні асоціації.

Водночас в УАФ заявляють, що Шевченко вирішив "розділити" контракт на дві частини. Асоціація прийняла умови тренера.

Водночас з ініціативи самого Андрія Шевченка та його асистентів тоді було погоджено, що контракт передбачає поділ у частині терміну дії: до 30 липня 2021 року плюс можливість пролонгації до кінця 2022 року,

– заявили в УАФ.

В УАФ переконують, що не отримала від Шевченка чи його представників жодного повідомлення щодо продовження контракту.

Водночас в УАФ кажуть, що надіслали офіційного листа Андрію Шевченку щодо продовження співпраці після закінчення першої частини контракту 30 липня 2021 року.

"Такий лист був надісланий поштою на адресу Андрія Шевченка, яку він зазначив у контракті як єдиний офіційний засіб комунікації, а також засобами електронного зв’язку його уповноваженому представникові, який увесь цей час представляв інтереси Андрія Шевченка в стосунках з УАФ.

Однак відповіді на нього УАФ так і не отримала. Тому розпочалися переговори з імовірними кандидатами для формування нового тренерського штабу національної збірної України", – додали в УАФ.

Шевченка хотіли залишити до 2024 року

Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький заявив, що 30 липня спілкувався із Шевченком. За його словами, у Павелка та Шевченка була запланована зустріч на 2 – 3 серпня.

30 липня я мав особисту телефонну розмову з Андрієм Шевченком і, серед іншого, сказав Андрію Миколайовичу, що знаю від президента УАФ про те, що між ними 2-го чи 3 серпня заплановано зустріч. І, відповідно, одразу після цього ми зможемо укласти нові контракти на умовах, які будуть обговорені та погоджені. Андрій Миколайович погодився з такою пропозицією,

– сказав Запісоцький.

Генеральний секретар УАФ запевнив, що продовження угоди не передбачало зменшення суми контракту. В УАФ хотіли, щоб Шевченко тренував команду до завершення Євро-2024.

"Був намір проговорити, згідно з європейською практикою, деякі зміни пропорції між сталою й бонусною частинами виплат, а також збільшення термінів перебування Андрія Миколайовича та його асистентів в Україні та можливість продовження співпраці до закінчення Євро-2024", – резюмував Запісоцький.