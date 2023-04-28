Україна вже дев'ять років чинить опір Росії у війні за свою незалежність. Захищати Батьківщину від окупантів пішли багато молодих хлопців та дівчат.

До теми У боях на Донбасі загинув чемпіон України з веслування Олександр Дикий

Також чимало спортсменів взяли зброю в руках, закинувши кар'єру. На жаль, не всі з них повернулись з війни живими. Про нову втрату зі світу спорту повідомили у Федерація дзюдо України.

22 квітня у боях за Бахмут на Донеччині загинув Віталій Паращук. Хлопець займався дзюдо з 9-ти років і був одним із найбільш обдарованих та успішних спортсменів України у цьому виді спорту.

Віталій здобував перемоги на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Також хлопець був бронзовим призером чемпіонату України, отримавши звання кандидата у майстри спорту.

Читайте також Захищаючи фортецю Бахмут: на фронті загинув велоатлет Костянтин Денека

За свою спортивну кар’єру Паращук виграв понад сотню медалей. Після початку повномасштабного вторгнення дзюдоїст вступив до лав ЗСУ і наприкінці квітня віддав своє життя за Україну.

Його поховали у Садгорі Чернівецької області. На момент смерті воїну було 23 роки… Слава Герою України!