"Російські десантники могли зайти в наш готель": Де Дзербі згадав жахіття початку війни

Колишній тренер донецького Шахтаря на власному досвіді відчув усі принади "руського міра". Тож італієць не втомлюється нагадувати світу про винуватця агресії.

Донецький Шахтар напередодні повномасштабної агресії Росії повернувся в Україну, щоб розпочати другу частину чемпіонату. Проте ранок 24 лютого назавжди залишиться в пам'яті гравців та тренерського штабу "гірників".

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Де Дзербі: Україна боронить свою територію

Під час нещодавнього інтерв'ю італійському виданню La Gazzetta dello Sport екснаставник Шахтаря Роберто Де Дзербі пригадав початок російської агресії. Тоді італійський тренер разом з легіонерами перебував в готелі в центрі Києва.

"Найгірше було прийняти війну. Це було у повітрі. Було жахливо усвідомлювати, що твоєї команди більше немає. Її скасували. Вона зникла.

Я ніколи не відчував страху. Єдиним страхом була можливість під час руху до кордону опинитися на мілині, без бензину, на морозі, без їжі. А потім були постріли, чутки про російських десантників, які висаджуються в центрі міста, щоб убити Зеленського, а також можуть проникнути до готелю, де нас тримали під замком.

Що можна коротко сказати про це? Одна країна була захоплена іншою. Крапка. Україна боронить свою територію. Більше тут нема чого сказати", – сказав Де Дзербі.

Де Дзербі у Брайтоні