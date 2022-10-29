Італійський тренер Роберто Де Дзербі не забуває про Україну, де він працював з донецьким Шахтарем. Наставник Брайтона долучився до місцевої благодійної програми для допомоги українським дітям-біженцям.
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Де Дзербі запросив українських дітей на тренувальну базу Брайтона, дізнавшись про їхній приїзд із України.
Дуже радий, що діти тут у безпеці та щасливі. Було класно отримати змогу зустрітися з ними,
- прокоментував Де Дзербі.
Відео зустрічі Де Дзербі з українськими дітьми
Група гравців першої команди Брайтона, включаючи Паскаля Гросса, Соллі Марча, Адама Лаллана та Роберта Санчеса, також прийшла зустрітися з юними українцями. Діти мали можливість поспілкуватися із тренером та футболістами та зробити спільні знімки.