Італійський тренер Роберто Де Дзербі не забуває про Україну, де він працював з донецьким Шахтарем. Наставник Брайтона долучився до місцевої благодійної програми для допомоги українським дітям-біженцям.

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Де Дзербі запросив українських дітей на тренувальну базу Брайтона, дізнавшись про їхній приїзд із України.

Дуже радий, що діти тут у безпеці та щасливі. Було класно отримати змогу зустрітися з ними,

- прокоментував Де Дзербі.

Відео зустрічі Де Дзербі з українськими дітьми

Група гравців першої команди Брайтона, включаючи Паскаля Гросса, Соллі Марча, Адама Лаллана та Роберта Санчеса, також прийшла зустрітися з юними українцями. Діти мали можливість поспілкуватися із тренером та футболістами та зробити спільні знімки.

До слова. Роберто впродовж минулого сезону тренував Шахтар, сторони припинили співпрацю влітку цього року. 18 вересня 2022-го італієць офіційно став головним тренером Брайтона. На чолі англійського клубу провів 5 поєдинків, у яких "чайки" розписали дві нічиї та зазнали трьох поразок.