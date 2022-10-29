Брайтон – Челсі – 4:1

Голи: Троссар, 5, Лофтус-Чік, 14 (автогол), Чалоба, 42 (автогол), Гросс, 90+3 – Гаверц, 48

Напередодні матчу 14-го туру чемпіонату Англії Роберто Де Дзербі запросив на тренувальну базу Брайтона українських дітей, які постраждали внаслідок російської агресії. Ця зустріч не тільки запам’яталася нашим дітям, але й надихнула на перемогу гравців команди екстренера Шахтаря.

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Вже на 14-й хвилині матчу "чайки" мали перевагу в два м’ячі. Один із голів записав на свій рахунок Леандро Троссар, а другий у власні ворота забив хавбек Челсі Рубен Лофтус-Чік.

Наприкінці першого тайму автогол захисника "пенсіонерів" Чалоби довів рахунок до розгромного. На початку другого тайму гравці Челсі зуміли відквитати один гол. Кай Гаверц замкнув подачу з флангу від Конора Галлахера.

Проте цього разу підопічних Де Дзербі було не зупинити. На третій компенсованій хвилині Паскаль Гросс поставив остаточну крапку в матчі – 4:1.

Завдяки цій перемозі Брайтон піднявся на сьому сходинку турнірної таблиці АПЛ, набравши 18 очок. Челсі зазнав першої поразки під керівництвом нового наставника Грема Поттера, який до цього очолював "чайок". "Сині" на п’ятому місці в чемпіонаті й відстають від Ньюкасла, який йде четвертим, на три пункти.

Наступний свій матч Брайтон зіграє на виїзді проти Вулвергемптона 5 листопада. А Роберто Де Дзербі, схоже, дізнався секрет перемог команди.

Відеоогляд матчу Брайтон – Челсі