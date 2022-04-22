Війна повинна припинитися, – Бубка подякував МОК за підтримку у часи війни

Сергій Бубка взяв участь у зустрічі у штаб-квартирі МОК у Лозані. Президент Національного олімпійського комітету (НОК) України подякував МОК за підтримку.

Бубка: Україна вдячна за те, що МОК виявляє повну солідарність

На зустрічі обговорили подальші санкції проти спортивного фронту Росії та Білорусі. Також участь у розмові взяв міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

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Очільник Міжнародного олімпійського комітету всиловив свою солідарність Україні у війні проти Росії. Президент МОК Томас Бах підтримає будь-які санкції проти представників, які підтримують агресію та війну, яку розпочала Росія.

Бубка подякував Баху за допомогу та зазначив, що відчуває підтримку усього світу.

Дякую за всі ваші повідомлення та дзвінки підтримки з усього світу. Україна вдячна за те, що МОК виявляє повну солідарність, а його оперативна група підтримує контакти з НОК України для координації допомоги. Війна повинна припинитися, мир і людство повинні перемогти,

– сказав президент НОК України.

20 квітня Бубка та Гутцайт відвідали українських спортсменів, які перебувають в Італії. Участь у зустрічі взяли фехтувальники, серед яких була титулована Ольга Харлан.

Нагадаємо, що українські спортсмени неодноразово критикували керівництво НОК України через нестійку позицію щодо війни. Жан Беленюк та Ольга Саладуха відкрито критикували Сергія Бубку, який робить недостатньо роботи у боротьбі щодо відсторонення росіян від світового спорту.