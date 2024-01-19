З початку жовтня між Ізраїлем та Палестиною почалась нова фаза війни. Терористи угрупування ХАМАС атакували мирних ізраїльтян та взяли сотні цивільних у полон.

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У відповідь на це Ізраїль оголосив про проведення спецоперації на території Сектору Гази. Вона ускладнюється великою кількістю полонених.

Ізраїльські портсмени намагаються звертати увагу ЗМІ на дику поведінку ХАМАС та закликають до звільнення заручників. До цієї акції підключився хавбек Істанбул Башакшехір Еден Карцев.

Гравець білоруського походження на своїй сторінці в інстаграм розмістив пост про полонених з підписом "Поверніть їх додому негайно". Втім це викликало різку реакцію з боку його клубу.

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Спочатку Карцева змусили видалити пост, а потім клуб звинуватив Едена у "порушенні цінностей всієї Туреччини". У підсумку 23-річного футболіста примусово відправили в оренду до Маккабі Тель-Авів.

Вихованцем саме цього клубу футболіст і є. Також він встиг пограти Бейтар Тель-Авів, Хапоель Хадера, Іроні Кір'ят-Шмона та Маккабі Нетанья. Крім того, на рахунку Карцева п'ять матчів за збірну Ізраїлю.

Довідка. Цього сезону Карцев провів 12 матчів за Істанбул Башакшехір, не відзначившись жодною гольовою дією. Після 20-ти турів команда йде на дев'ятому місці у турецькій Суперлізі.