Поєдинок закінчився з рахунком 1:1. Гості вийшли вперед уже на другій хвилині, але у середині другого тайму, завдяки голу Сагіва Ехезкеля, господарі змогли уникнути поразки.

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Футболіста заарештували за підтримку своєї країни

Після взяття воріт ізраїльський півзахисник Антальяспора відсвяткував гол, піднявши руку, на якій була пов'язка з надписом: "100 днів. 7 жовтня".

У такий спосіб він підтримав рідну країну та нагадав світу про те, що восени 2023 року Ізраїль зазнав атаки бойовиків ХАМАС. Поруч із написом також була намальована зірка Давида.

Такою поведінкою Сагів Ехезкель накликав на себе гнів влади Туреччини. Після фінального свистка футболіста заарештували, а місцева прокуратура ініціювала розслідування у справі про "публічне розпалювання ворожнечі та ненависті". Дії Ізраїлю в Секторі Гази, які сталися після нападу бойовиків ХАМАС, були названі "безвідповідальною різаниною".

Повідомляється, що футболісту загрожує великий штраф, також не виключається позбавлення волі. Антальяспор вже виключив його зі складу, звинувативши у неповазі до країни.

Дивіться відеоогляд матчу Антальяспор –Трабзонспор (скандальне святкування на 4:35)