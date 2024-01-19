С начала октября между Израилем и Палестиной началась новая фаза войны. Террористы группировки ХАМАС атаковали мирных израильтян и взяли сотни гражданских в плен.

По теме "Неуважение к стране": в Турции отправили за решетку футболиста, осудившего действия ХАМАС - фото

В ответ Израиль объявил о проведении спецоперации на территории сектора Газа. Она усложняется обилием пленных.

Израильские портсмены пытаются обращать внимание СМИ на дикое поведение ХАМАС и призывают к освобождению заложников. К этой акции подключился хавбек Истанбул Башакшехир Эден Карцев.

Игрок белорусского происхождения на своей странице в инстаграмме разместил пост о пленных с подписью "Верните их домой немедленно". Впрочем, это вызвало резкую реакцию со стороны его клуба.

Читайте также Массовая драка и 5 изъятий: в Турции снова разгорелся скандал на футбольном поле - видео

Сначала Карцева вынудили удалить пост, а затем клуб обвинил Эдена в "нарушении ценностей всей Турции". В итоге 23-летнего футболиста принудительно отправили в аренду в Маккаби Тель-Авив.

Воспитанником именно этого клуба футболист и есть. Также он успел поиграть Бейтар Тель-Авив, Хапоэль Хадер, Ирони Кирьят-Шмона и Маккаби Нетанья. Кроме того, на счету Карцева пять матчей за сборную Израиля.

Справка. В этом сезоне Карцев провел 12 матчей за Истанбул Башакшехир, не отличившись ни одним голевым действием. После 20 туров команда идет на девятом месте в турецкой Суперлиге.