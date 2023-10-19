На Близькому Сході продовжується гостра фаза війни між Ізраїлем та палестинською організацією ХАМАС. Перші зазнали нападу з боку Сектора Гази, звідки терористи почали масовано обстрілювати чужу територію тисячами ракет.

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Салах заступився за Палестину

ХАМАС захоплював цивільних у полон, жертвами стали близько 1,5 тисячі невинних людей. У відповідь на акти геноциду Ізраїль розпочав наземну операцію в Секторі Гази.

Цивілізований світ підтримав Ізраїль у цій війні. Втім серед спортсменів та інших селебрітіс знайшлось чимало захисників Палестини. Одним із них став зірковий нападник Ліверпуля Мохаммед Салах.

Єгиптянин зробив чималу пожертву цивільним людям із Сектора Гази, які постраждали від конфлікту. Також Мохаммед закликав світ зупинити атаку на палестинську територію.

Ми бачимо дуже багато насилля та жорстокості. Страшно спостерігати за ескалацією конфлікту в останні тижні. Всі життя священні та повинні бути захищені. Це все потрібно зупинити. Сім'ї розвалюються, в Сектор Гази потрібно доправити гуманітарну допомогу. Сцени в лікарні вчора ввечері були жахливими. Людям з Гази терміново потрібна їжа, вода та медикаменти. Я закликаю світових лідерів запобігти подальшому вбивству невинних душ. Людство має перемогти,

– заявив Салах.

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Однобокий погляд Мохамеда

При цьому єгиптянин жодним словом не обмовився про напад на Ізраїль, полонених цивільних, яких ХАМАС взяв у заручники, та загиблих від дій терористів. Схоже, що у намаганні виступити миротворцем гравця Ліверпуля турбує доля лише палестинців.

До слова, племінник колишнього гравця Ліверпуля Йоссі Бенаюна служить у рядах ЦАХАЛ. У перший день нападу хлопець самотуки нейтралізував трьох палестинських терористів.