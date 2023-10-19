На Ближнем Востоке продолжается острая фаза войны между Израилем и палестинской организацией ХАМАС. Первые подверглись нападению со стороны Сектора Газы, откуда террористы начали массированно обстреливать чужую территорию тысячами ракет.

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Салах вступился за Палестину

ХАМАС захватывал гражданских в плен, жертвами стали около 1,5 тысяч невинных людей. В ответ на акты геноцида Израиль приступил к наземной операции в Секторе Газы.

Цивилизованный мир поддержал Израиль в этой войне. Впрочем, среди спортсменов и других селебритис нашлось немало защитников Палестины. Одним из них стал звездный нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах.

Египтянин сделал немалое пожертвование пострадавшим от конфликта гражданским людям из Сектора Газы. Также Мохаммед призвал мир остановить атаку на палестинскую территорию.

Мы видим очень много насилия и жестокости. Страшно наблюдать за эскалацией конфликта в последние недели. Вся жизнь священна и должна быть защищена. Это все нужно остановить. Семьи разваливаются, в Сектор Газа нужно доставить гуманитарную помощь. Сцены в больнице вчера вечером были ужасающими. Людям из Газы срочно нужна еда, вода и медикаменты. Я призываю мировых лидеров предотвратить дальнейшее убийство невинных душ. Человечество должно победить,

– заявил Салах.

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Однобокий взгляд Мохамеда

При этом египтянин ни словом не обмолвился о нападении на Израиль, пленных гражданских, взятых ХАМАСом в заложники, и погибших от действий террористов. Похоже, что в попытке выступить миротворцем игрока Ливерпуля беспокоит судьба только палестинцев.

Кстати, племянник бывшего игрока Ливерпуля Йосси Бенаюна служит в рядах ЦАХАЛ. В первый день нападения парень в одиночку нейтрализовал троих палестинских террористов.