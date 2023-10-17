На Близькому Сході загострилась війна між Ізраїлем та Палестиною. Перші зазнали нападу з боку Сектора Гази від терористів ХАМАС, які почали масовано обстрілювати чужу територію тисячами ракет.

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Палестинці захоплювали цивільних у полон, жертвами стали майже 1,5 тисячі невинних людей. Цивілізований світ підтримав Ізраїль у цій війні, але серед спортсменів знайшлось чимало прихильників Палестини.

Одним із них став вінгер Майнца Анвар Ель-Газі. На своїй сторінці в інстаграм нідерландець опублікував пост на підтримку Палестини, використавши антисемітську фразу "Від ріки до моря".

Клуб Анвара одразу відреагував на такий пост гравця, розірвавши із ним контракт. Майнц зазначив, що позиція Ель-Газі кардинально відрізняється від клубної.

У пості Ель-Газі висловив неприйнятну для клубу позицію щодо конфлікту на Близькому Сході. Рішенню передувала детальна бесіда між керівництвом та гравцем. Майнц з повагою ставиться до того, що існують різні точки зору щодо складного конфлікту на Близькому Сході, який триває десятиліттями. Але клуб чітко дистанціюється від змісту посту, оскільки він не відображає наші цінності,

– йдеться у заяві.

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Відзначимо, що 28-річний Анвар приєднався до Майнца лише наприкінці вересня, адже був у статусі вільного агента. У трьох матчах Ель-Газі відзначився асистом. Раніше гравець представляв Аякс, Лілль, Астон Віллу, Евертон та ПСВ.