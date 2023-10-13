Ні слова про Ізраїль: легенда збірної Німеччини публічно закликав звільнити Палестину

Колишній гравець Реала та Арсенала Месут Озіл продовжує демонструвати свою дивну політичну позицію. Німець турецького походження ніяк не засудив ХАМАС та Палестину за звірства над цивільними ізраїльтянами.

Минулими вихідними в Ізраїлі почався новий виток війни проти Палестини. Терористи ХАМАС атакували суверенну державу з боку Сектора Гази, випустивши тисячі ракет.

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Озіл підтримав палестинців

Сотні мирних ізраїльтян опинилися у полоні дикунів, ще більше тисячі цивільних загинули. Світ шокований діями палестинських радикалів та згуртувався навколо допомоги Ізраїлю.

Втім чимало відомих людей, особливо мусульман, намагаються публічно підтримувати Палестину. Серед них опинився і колишній гравець Реала та Арсенала Месут Озіл, який виклав фото із хештегом #FreePalestine ("звільніть Палестину").

Молюся за людяність, молюся за мир. На війні гинуть невинні люди, особливо діти – з обох боків. Це так боляче і сумно. Будь ласка, зупиніть війну,

– підписав під фото Озіл.

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Скандальна позиція Месута

Нагадаємо, що під час ігрової кар'єри Месут відкрито підтримав президента Туреччини Реджепа Ердогана. Це сталось під час чисельних мітингів у країні та звинувачень політика у порушенні свободи слова.

Після закінчення кар'єри футболіст перебрався у Туреччину та навіть став членом партії Ердогана. Більш того, Месут є членом націоналістичної організації "Сірі вовки", які чинили чимало актів тероризму в Туреччині.

Досягнення Месута Озіла у футболі