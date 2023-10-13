В минувшие выходные в Израиле начался новый виток войны против Палестины. Террористы ХАМАС атаковали суверенное государство со стороны Сектора Газа, выпустив тысячи ракет.

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Озил поддержал палестинцев

Сотни мирных израильтян оказались в плену дикарей, еще более тысячи гражданских погибли. Мир был шокирован действиями палестинских радикалов и сплотился вокруг помощи Израиля.

Впрочем, многие известные люди, особенно мусульман, пытаются публично поддерживать Палестину. Среди них оказался и бывший игрок Реала и Арсенала Месут Озил, выложивший фото с хештегом #FreePalestine ("освободите Палестину").

Молюсь о человечности, молюсь о мире. На войне гибнут невинные люди, особенно дети – с обеих сторон. Это так больно и грустно. Пожалуйста, остановите войну,

– подписал под фото Озил.

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Скандальная позиция Месута

Напомним, что во время игровой карьеры Месут открыто поддержал президента Турции Реджепа Эрдогана. Это произошло во время многочисленных митингов в стране и обвинений политика в нарушении свободы слова.

После окончания карьеры футболист перебрался в Турцию и стал членом партии Эрдогана. Более того, Месут является членом националистической организации "Серые волки", совершавших немало актов терроризма в Турции.

Достижения Месута Озила в футболе