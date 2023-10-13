В минувшие выходные в Израиле начался новый виток войны против Палестины. Террористы ХАМАС атаковали суверенное государство со стороны Сектора Газа, выпустив тысячи ракет.
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Озил поддержал палестинцев
Сотни мирных израильтян оказались в плену дикарей, еще более тысячи гражданских погибли. Мир был шокирован действиями палестинских радикалов и сплотился вокруг помощи Израиля.
Впрочем, многие известные люди, особенно мусульман, пытаются публично поддерживать Палестину. Среди них оказался и бывший игрок Реала и Арсенала Месут Озил, выложивший фото с хештегом #FreePalestine ("освободите Палестину").
Молюсь о человечности, молюсь о мире. На войне гибнут невинные люди, особенно дети – с обеих сторон. Это так больно и грустно. Пожалуйста, остановите войну,
– подписал под фото Озил.
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Скандальная позиция Месута
Напомним, что во время игровой карьеры Месут открыто поддержал президента Турции Реджепа Эрдогана. Это произошло во время многочисленных митингов в стране и обвинений политика в нарушении свободы слова.
После окончания карьеры футболист перебрался в Турцию и стал членом партии Эрдогана. Более того, Месут является членом националистической организации "Серые волки", совершавших немало актов терроризма в Турции.
Достижения Месута Озила в футболе
- Хавбек является этническим турком, но родился в Германии и выступал за Бундестим.
- В главной сборной Озили отыграл 92 матча, забив 23 гола и став чемпионом мира в 2014 году
- Также с молодежной сборной Германии футболист стал чемпионом Европы-2009.
- На клубном уровне Месут представлял Шальке, Вердер, Реал, Арсенал, Фенербахче и Истанбул Башакшехир
- На счету игрока чемпионство в Испании, четыре Кубка Англии и Суперкубок в каждой из этих стран.
- Немец дважды проигрывал в финалах Кубка УЕФА / Лиги Европы – в 2009-м Шахтере и в 2019-м Челси
- Карьеру Озил завершил 22 марта 2023 года.