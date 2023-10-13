Минулими вихідними в Ізраїлі почався новий виток війни проти Палестини. Терористи ХАМАС атакували суверенну державу з боку Сектора Гази, випустивши тисячі ракет.
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Озіл підтримав палестинців
Сотні мирних ізраїльтян опинилися у полоні дикунів, ще більше тисячі цивільних загинули. Світ шокований діями палестинських радикалів та згуртувався навколо допомоги Ізраїлю.
Втім чимало відомих людей, особливо мусульман, намагаються публічно підтримувати Палестину. Серед них опинився і колишній гравець Реала та Арсенала Месут Озіл, який виклав фото із хештегом #FreePalestine ("звільніть Палестину").
Молюся за людяність, молюся за мир. На війні гинуть невинні люди, особливо діти – з обох боків. Це так боляче і сумно. Будь ласка, зупиніть війну,
– підписав під фото Озіл.
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Скандальна позиція Месута
Нагадаємо, що під час ігрової кар'єри Месут відкрито підтримав президента Туреччини Реджепа Ердогана. Це сталось під час чисельних мітингів у країні та звинувачень політика у порушенні свободи слова.
Після закінчення кар'єри футболіст перебрався у Туреччину та навіть став членом партії Ердогана. Більш того, Месут є членом націоналістичної організації "Сірі вовки", які чинили чимало актів тероризму в Туреччині.
Досягнення Месута Озіла у футболі
- Хавбек є етнічним турком, але народився у Німеччині та виступав за Бундестім
- У головній збірній Озілі відіграв 92 матчі, забивши 23 голи та ставши чемпіоном світу у 2014 році
- Також з молодіжною збірною Німеччини футболіст став чемпіоном Європи-2009
- На клубному рівні Месут представляв Шальке, Вердер, Реал, Арсенал, Фенербахче та Істанбул Башакшехір
- На рахунку гравця чемпіонство в Іспанії, чотири Кубка Англії та Суперкубок в кожній з цих країн
- Німець двічі програвав у фіналах Кубка УЄФА / ЛІги Європи – у 2009-му Шахтарю та у 2019-му Челсі
- Кар'єру Озіл завершив 22 березня 2023 року