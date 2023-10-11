Станом на 11 жовтня відомо про щонайменще 1400 загиблих людей в Ізраїлі. Серед них, на жаль, є й спортсмени.

До теми Терористи ХАМАС вбили ізраїльського футболіста на вечірці після його дня народження

Чергові жертви спорту від рук терористів

Раніше стало відомо, що бойовики з руху ХАМАС убили колишнього футболіста Ліора Асуліна та тріатлоніста Надава Гольдштейна разом із дружиною та чотирма дітьми. Окрім них через напад на Ізраїль був застрелений тренер академії футбольного клубу Хапоель із Тель-Авіва Алон Шамлі. Він перебував у автобусі з туристичною групою з Ізраїлю в Єгипті, коли місцевий поліцейський відкрив смертельний вогонь.

Новими жертвами терористів стали спортсмени також із Хапоеля з Тель-Авіву, але вже баскетбольного. Пресслужба клубу повідомила про загибель двох юних гравців зі своєї академії. Ними стали брати Їфтах та Йонатан Коц. Вони загинули у власному будинку у поселенні Кфар-Аза, що знаходиться біля Сектора Гази. Разом з хлопцями бойовики вбили і членів родини спортсменів.

Баскетбольний клуб Хапоель Тель-Авів з неймовірним болем повідомляє про вбивство двох гравців нашої академії, Їфтака та Йонатана Коца, жителів Кфар-Аза, які були вбиті у своєму будинку. Брати загинули разом зі своїм батьком Авівом, матір'ю Лівнат і сестрою Ротем під час жорстокого теракту в суботу вранці,

– йдеться у заяві.

Нагадаємо, що через атаку ХАМАСу на Ізраїль було скасовано усі спортивні заходи у країні через безпекову ситуацію, а УЄФА перенесла матчі ізраїльських збірних, які мали відбутися в жовтні.

Важливо. Бойові дії в Ізраїлі досі тривають. Станом на зараз відомо про трьох загиблих українців. Дізнатися про найактуальніші новини стосовно війни, що розв'язали бойовики ХАМАС, можна за посиланням.