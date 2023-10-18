Розплата за підтримку терористів: володаря "Золотого м'яча" можуть позбавити громадянства

Зірка світового футболу Карім Бензема публічно підтримав Палестину у війні проти Ізраїлю. Така позиція форварда саудівського Аль-Іттіхада не сподобалася співвітчизникам француза.

Напад терористів ХАМАС на Ізраїль, з подальшою військовою відповіддю ЦАХАЛ по Сектору Газа, розділило суспільство в країнах Європи. Частина громадян Євросоюзу, особливо це стосується емігрантів з країн Сходу, виступили на підтримку народу Палестини. До їх числа приєднався володар "Золотого м'яча" Карім Бензема.

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У Франції не сподобалася позиція Бензема

Зірковий футболіст жодним словом не засудив варварські дії терористів ХАМАС, а лише звинуватив Ізраїль у бомбардуваннях міста Газа. Позиція Бензема викликала осуд у французькому суспільстві.

Депутатка Європарламенту від Франції Надін Морано назвала форварда "агентом пропаганди ХАМАС". А міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен нагадав про зв'язки Каріма з терористичною організацією "Брати мусульмани".

Проте одними лише звинуваченнями справа проти Бензема може не закінчитися. Французька сенаторка Валері Буайє закликала позбавити зірку світового футболу громадянства та його титулів, якщо зв'язок з терористами підтвердиться.

Ми не можемо змиритися з тим, що французька людина з подвійним громадянством, відома в усьому світі, може в такий спосіб зганьбити і навіть зрадити нашу країну,

– заявила Буайє.

Заява Валері Буайє / instagram.com/vboyer13