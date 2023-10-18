Нападение террористов Хамаса на Израиль, с последующим военным ответом ЦАХАЛ по Сектору Газа, разделило общество в странах Европы. Часть граждан Евросоюза, особенно это касается эмигрантов из стран Востока, выступили в поддержку народа Палестины. К их числу присоединился обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема.
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Во Франции не понравилась позиция Бензема
Звездный футболист ни словом не осудил террористов ХАМАС, а лишь обвинил Израиль в бомбардировках Газа. Позиция Бензема вызвала осуждение во французском обществе.
Депутат Европарламента от Франции Надин Морано назвала форварда "агентом пропаганды ХАМАС". А министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен напомнил о связях Карима с террористической организацией "Братья мусульмане".
Однако одними только обвинениями дело против Бензема может не закончиться. Французский сенатор Валерий Буайе призывал лишить звезду мирового футбола гражданства и его титулов, если связь с террористами подтвердится.
Мы не можем смириться с тем, что французский человек с двойным гражданством, известный во всем мире, может таким образом опозорить и даже предать нашу страну,
– заявила Буайе.
Заявление Валери Буайе / instagram.com/vboyer13
- Напомним, что Карим Бензема в 2022 году стал обладателем "Золотого мяча" по версии France Football.
- Французский форвард раньше уже имел проблемы с законом. В 2015 году он стал фигурантом дела о шантаже футболиста Матье Вальбуэна. Тогда федерация футбола Франции отстранила форварда от матчей за сборную.