Чи вийде Бразилія у фінал Копа Америка: прогноз на півфінальний матч з Перу

Збірна Бразилії близька до того, щоб виграти свій ювілейний титул чемпіона Південної Америки. Але для цього команді доведеться спочатку у півфіналі здолали опір Перу. Їх матч запланований на 6 липня.

Збірні Бразилії та Перу були в одній групі Копа Америка (зважаючи, що в турнір взяло участь лише 10 команд, то і груп там було лише дві). Їх матч припав на другий раунд, хоча для перуанців це була лише перша гра на турнірі. І все закінчилося розгромом з рахунком 4:0 на користь Бразилії. Голами відзначилися Алекс Сандро, Неймар, Евертон Рібейро та Рішарлісон.

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І саме ці команди зіграли у фіналі попередньої Копа Америка у 2019 році. Тоді теж перемогли бразильці і виграли титул. При цьому третій гол у матчі вони забили у меншості. І знову відзначився Рішарлісон. Вилучення ж тоді отримав нападник Габріел Жезус. Цього разу він не зіграє проти Перу через червону картку в чвертьфіналі проти Чилі.

Є втрати на півфінальний матч і в збірної Перу – Каррільйо теж отримав червону картку в попередній грі. Загалом матч з Парагваєм для команди видався вкрай багатим на події, які нагадували гойдалки:

на 11-й хвилині Парагвай вийшов вперед завдяки голу Густаво Гомеса

на 21-й хвилині Гомес забив гол у власні ворота

на 40-й хвилині Перу вийшов вперед завдяки голу Лападули

на 42-й хвилині Гомес отримав першу жовту картку, а на 45+3 – друге попередження, залишивши Парагвай у меншості

на 54-й хвилині, граючи у меншості, Парагвай зрівняв рахунок зусиллям Алонсо

на 80-й хвилині Перу знову вийшов вперед завдяки голу Йотуна

на 85-й хвилині Каррільйо отримав другу жовту картку та зрівняв склади на полі

на 90-й хвилині Авалос зрівняв рахунок. Тож переможця команди визначали у серії пенальті

перуанці Орменьйо та Куева не змогли забити з позначки – воротар відбив їх удари. Але Перу вийшов у півфінал через промахи суперників, які тричі не забили.

На цьому фоні мінімальна перемога Бразилії над Чилі не виглядає настільки ефектною. Але саме бразильці – головні фаворити цього матчу. Та й турніру загалом.

На перемогу Бразилії над Перу в Favbet виставили коефіцієнт 1,21. А на їх прохід у фінал – 1,09. На те, що в цьому матчі таки станеться сенсація, і Перу переможе – коефіцієнт 16. Дещо нижчий коефіцієнт на прохід Перу в фінал – 8,7. Це команда може зробити в серії пенальті. Хоча навіть якщо матч дійде до визначення переможця в такий спосіб, більше шансів на тріумф в збірної Бразилії – коефіцієнт 8 проти 10 на Перу.

Щодо перемоги на Копа Америка, то шанси Бразилії в Favbet оцінені коефіцієнтом 1,75. Їх головний суперник – Аргентина, на який стоїть коефіцієнт 2,5. Перу серед аутсайдерів – коефіцієнт 15.