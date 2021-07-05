У півфіналі Євро-2020 уболівальники побачать одне з найбільш принципових протистоянь в історії світового футболу. Збірні Італії та Іспанії зіграють між собою на четвертому Євро поспіль.

До теми Європейське класичне: анонс півфіналу Євро-2020 Італія – Іспанія

На Євро-2016 Італія взяла реванш за поразки у фіналі чемпіонату Європи-2012 та чвертьфіналі Євро-2008. Що цікаво, у 2016 році Італія перервала серію Іспанії без поразок на Євро, яка тривала 8 років.

Італія – Іспанія: прогноз Favbet на матч 1/2 фіналу Євро-2020

Букмекери вважають Італію фаворитом на прохід у вирішальний матч. Коефіцієнт 1,74 на вихід "скуадри адзурри" у фінал Євро-2020. Варто зауважити, що Італія виграла всі 5 матчів на чемпіонаті Європи.

Іспанська збірна демонструє непереконливу гру на Євро-2020. "Червона фурія" з труднощами вийшла з групи та мала проблеми з Хорватією та Швейцарією у плей-офф. Втім, списувати з рахунків триразових чемпіонів не варто. Вихід Іспанії у фінал оцінений коефіцієнтом 2,20.

У компанії Favbet вважають, що Італія має хороші шанси виграти матч в основний час – коефіцієнт 2,49. Ідентична ставка на іспанську збірну оцінена коефіцієнтом 3,15. На нічию в основний час гри букмекери пропонують коефіцієнт 3,25.

Італії та Іспанії вже доводилося на Євро-2020 грати овертайм, при чому іспанцям – двічі. Не виняток, що команди визначатимуть сильнішого у додатковий час або в серії пенальті й цього разу.

Букмекери пропонують коефіцієнт 11 на те, що Італія виграє у додатковий час. Шанси Іспанії оцінені коефіцієнтом 12. Щодо серії пенальті, то перемога італійців у лотереї оцінена коефіцієнтом 10. Щодо звитяги іспанської команди – коефіцієнт 11.

Варто зауважити, що на Євро-2008 Іспанія вибила Італію саме завдяки перемозі в серії пенальті!

Поєдинок Італія – Іспанія відбудеться 6 липня на стадіоні "Вемблі" (Лондон). Матч розпочнеться о 22:00.