Сборные Бразилии и Перу были в одной группе Копа Америка (учитывая, что в турнире приняли участие лишь 10 команд, то и групп там было лишь две). Их матч пришелся на второй раунд, хотя для перуанцев это была лишь первая игра на турнире. И все закончилось разгромом со счетом 4:0 в пользу Бразилии. Голами отметились Алекс Сандро, Неймар, Эвертон Рибейро и Ришарлисон.

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И именно эти команды сыграли в финале предыдущей Копа Америка в 2019 году. Тогда тоже победили бразильцы и выиграли титул. При этом третий гол в матче они забили в меньшинстве. И снова отличился Ришарлисон. Удаление же тогда получил нападающий Габриэл Жезус. На этот раз он не сыграет против Перу из-за красной карточки в четвертьфинале против Чили.

Есть потери на полуфинальный матч и у сборной Перу – Каррильо тоже получил красную карточку в предыдущей игре. В целом матч с Парагваем для команды выдался крайне богатым событиями, которые напоминали качели:

на 11-й минуте Парагвай вышел вперед благодаря голу Густаво Гомеса

на 21-й минуте Гомес забил гол в собственные ворота

на 40-й минуте Перу вышел вперед благодаря голу Лападулы

на 42-й минуте Гомес получил первую желтую карточку, а на 45+3 – второе предупреждение, оставив Парагвай в меньшинстве

на 54-й минуте, играя в меньшинстве, Парагвай сравнял счет усилиям Алонсо

на 80-й минуте Перу вновь вышел вперед благодаря голу Йотуна

на 85-й минуте Каррильо получил вторую желтую карточку и сравнял составы на поле

на 90-й минуте Авалос сравнял счет. Поэтому победителя команды определяли в серии пенальти

перуанцы Орменьо и Куэва не смогли забить с отметки – вратарь отбил их удары. Но Перу вышел в полуфинал из-за промахов соперников, которые трижды не забили.

На этом фоне минимальная победа Бразилии над Чили не выглядит столь эффектной. Но именно бразильцы – главные фавориты этого матча. Да и турнира в целом.

На победу Бразилии над Перу в Favbet выставили коэффициент 1,21. А на их проход в финал – 1,09. На то, что в этом матче произойдет сенсация, и Перу победит – коэффициент 16. Несколько ниже коэффициент на проход Перу в финал – 8,7. Это команда может сделать в серии пенальти. Хотя даже если матч дойдет до определения победителя таким способом, больше шансов на триумф в сборной Бразилии – коэффициент 8 против 10 на Перу.

Относительно победы на Копа Америка, то шансы Бразилии в Favbet оценены коэффициентом 1,75. Их главный соперник – Аргентина, на который стоит коэффициент 2,5. Перу среди аутсайдеров – коэффициент 15.