Віцечемпіона світу з легкої атлетики Шавеза Харта застрелили на Багамах

На Багамських островах було вбито віцечемпіона світу з легкої атлетики Шавеза Харта. Його застрелили під час суперечки.

Харта було вбито, коли він намагався перешкодити групі чоловіків побитися на автостоянці нічного клубу в Маунт-Хоуп на островах Абако на Багамах рано вранці в суботу, 3 вересня.

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За даними поліції, там розпочалася бійка, після якої один з учасників повернувся з пістолетом та вистрелив в груди Харту.

Спортсмен був доставлений до місцевої клініки, де медики констатували його смерть.

Поліція затримала підозрюваного.

Харт був восьмиразовим чемпіоном Багамських островів у спринті на 100 та 200 метрів.

Він пройшов кваліфікацію на Олімпійські ігри в Ріо-2016 з результатом 10,10 секунди в спринті на 100 метрів – це особистий рекорд, який означав, що він став третім найшвидшим багамцем усіх часів. Брав участь у бігу на 100 і 200 метрів на Олімпійських іграх у Ріо-2016.

Харт був срібним призером чемпіонату світу з естафети 4х400 метрів у Портленді 2016 року

Окрім світової медалі у приміщенні, Харт також виграв золото на дистанції 4x100 метрів на чемпіонаті Центральної Америки та Карибського басейну з легкої атлетики в Морелії 2013 року.

6 вересня 2022 року Харту мало виповнитися 30 років. У нього залишилися друдина та син.