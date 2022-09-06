Харт был убит, когда он пытался помешать группе мужчин подраться на автостоянке ночного клуба в Маунт-Хоупе на островах Абако на Багамах рано утром в субботу, 3 сентября.

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По данным полиции, там началась потасовка, после которой один из участников вернулся с пистолетом и выстрелил в грудь Харту.

Спортсмен был доставлен в местную клинику, где медики констатировали его смерть.

Полиция задержала подозреваемого.

Харт был восьмикратным чемпионом Багамских островов в спринте на 100 и 200 метров.

Он прошел квалификацию на Олимпийские игры в Рио-2016 с результатом 10,10 секунды в спринте на 100 метров – это личный рекорд, означавший, что он стал третьим самым быстрым багамцем всех времен. Участвовал в беге на 100 и 200 метров на Олимпийских играх в Рио-2016.

Харт был серебряным призером чемпионата мира по эстафете 4х400 метров в Портленде 2016 года.

Помимо мировой медали в помещении, Харт также выиграл золото на дистанции 4x100 метров на чемпионате Центральной Америки и Карибского бассейна по легкой атлетике в Морелии 2013 года.

6 сентября 2022 года Харту должно было исполниться 30 лет. У него остались жена и сын.