Вадим Зеленюк загинув в боях за Україну на околицях Авдіївки. Там ворог здійснив черговий наступ.

Читайте також Життя після великої війни: яке майбутнє чекає на Україну та кровожерливу росію

Вадим Зеленюк – майстер спорту України з дзюдо та самбо, переможець та неоднократний призер національної першості, кубків Європи, світу.

У 2013 році Зеленюк став бронзовим призером чемпіонату світу з бойового самбо (у категорії до 68 кілограмів), який відбувся в санкт-петербурзі.

У Вадима Зеленюка залишились батьки та сестра.