Футболіст "Динамо" отримав дискваліфікацію за грубість у матчі з "Шахтарем"
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу визначив покарання для хорватського захисника київського "Динамо" Йосипа Піваріча, якого видалили з поля в 29-му турі чемпіонату України з донецьким "Шахтарем" (2:3).
У компенсований час хорват прямими ногами пішов у підкат проти хавбека "гірників" Алана Патріка та отримав пряму червону картку. Гравця відсторонили на два матчі, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Футболіст вже пропустив фінальний матч Кубка України проти "Ворскли", тому йому залишається відсидіти одну зустріч Прем'єр-ліги. Таким чином, він не допоможе "Динамо" в поєдинку з "Олександрією", який відбудеться 12 липня.
Завершення сезону УПЛ
- У нинішньому сезоні Піварич провів три поєдинки за "біло-синіх" у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.
- В УПЛ, де залишилося зіграти три тури, "Динамо" (55 очок) продовжує боротьбу за друге місце із "Десною" (55) та "Зорею" (54). Після 29 туру кияни – треті.