Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу визначив покарання для хорватського захисника київського "Динамо" Йосипа Піваріча, якого видалили з поля в 29-му турі чемпіонату України з донецьким "Шахтарем" (2:3).

У компенсований час хорват прямими ногами пішов у підкат проти хавбека "гірників" Алана Патріка та отримав пряму червону картку. Гравця відсторонили на два матчі, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Футболіст вже пропустив фінальний матч Кубка України проти "Ворскли", тому йому залишається відсидіти одну зустріч Прем'єр-ліги. Таким чином, він не допоможе "Динамо" в поєдинку з "Олександрією", який відбудеться 12 липня.

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