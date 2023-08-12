Гаррі Кейн офіційно став гравцем Баварії. "Пивовари", як і очікувалось, віддали круглу суму за маститого форварда.

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Мюнхенський колектив оформив свій найдорожчий трансфер у історії клубу. Баварії після саги, яка тривала місяць, все ж далося під силу реалізувати перехід Гаррі Кейна. Чемпіона Німеччини віддав за англійського форварда 100 мільйонів євро плюс 20 мільойнів бонусних (раніше платили 80 мільйонів за Люку Ернандеса). Таку суму "пивовари" вперше віддали за футболіста, тому "Ураган" уже написав історію в Мюнхені.

Кейн після підписання контракту / інстаграм Баварії

До речі. Для Тоттенхема трансфер Кейна став другим найдорожчим продажем в історії. Раніше "шпори" відпустили Гарета Бейла у мадридський Реал за 101 мільйон євро.

Сторони узгодили контракт на 4 сезони, тобто до 2027-го року. Також варто відзначити, що Гаррі виступатиме у стані "пивоварів" під 9-им номером. На дебют Кейна у футболці Баварії можна очікувати уже 12-го серпня, оскільки ввечері мюнхенський колектив зійдеться у поєдинку за Суперкубок Німеччини з РБ Лейпциг, що стане першим офіційним матчем сезону для обох команд. Варто відзначити, що Баварія вирішила влаштувати "Урагану" помпезну презентацію.

Відео представлення Кейна:

Виступи Гаррі Кейна