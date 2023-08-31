Речь идет о Саудовской Аравии, представители которой хотят любой ценой получить права на принятие Мундиаля-2030. Поэтому они пытаются популяризировать спорт номер 1 в своей стране и продемонстрировать ФИФА, что Саудовская Аравия готова к организации такого масштабного турнира.

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Предыдущий рекорд держался 4 года

Так, в Саудовскую Аравию уже переехали Карим Бензема, Криштиану Роналду, Неймар, Канте, Мане и множество других звезд мирового масштаба. Не все из этих переходов произошли за деньги, но некоторые стали фактором, который помог побить рекорд по расходам в одно трансферное окно.

Ранее больше всего денег было потрачено летом 2019 года. Тогда клубы со всего мира на приобретение новых футболистов потратили 7,568 млрд евро. В трансферное же летнее окно 2023 года на покупки потраченоно 7,63 миллиарда евро и этот показатель еще обязательно увеличится. В частности, возможен трансфер Мохаммеда Салаха в Аль-Иттихад, который оценивается по меньшей мере в 100 миллионов евро.

Ниже приведена сравнительная статистика чемпионатов, внесших наибольший вклад в установление рекорда. В нем выделяется Саудовская Аравия, ставшая второй по расходам в мире. Клубы местного чемпионата уже успели потратить 846 миллионов евро (в 2019 году было всего 70).

Также существенно увеличили расходы на покупку новых футболистов команды английского элитного дивизиона. Они потратили по стстоянию на 31 августа – 2,43 миллиарда евро, что на 900 миллионов евро больше, чем было в 2019 году.



Расходы лиг в 2019 и 2023 годах / трансфермаркт

Топ-6 самых дорогих переходов летнего трансферного окна-2023 по состоянию на 31 августа (по данным Transfermarkt )