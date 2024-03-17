Під час спілкування з дружиною Олександра Зінченка та телеведучою Владою Седан Віталій Миколенко розповів, як пройшло його весілля. Не обійшлося без пікантних подробиць.
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На весіллі довелося порушити режим
Віталій розповів, що офіційна церемонія відбулася в українському консульстві. На святкову подію були запрошені родичі та найближчі друзі.
В консульство приїхали ми і сім'я наша, вузький наш круг був. Розписалися, потім ресторан, алкоголь (сміється – 24 Канал), танці,
– розповів Миколенко.
Нагадаємо, що 18 лютого Віталій Миколенко покінчив із холостяцьким життям та одружився з Вікторією Ассоровою. Молодята почали спілкуватися ще з 2019 року. Влітку 2023 року Віталій освідчився коханій та зробив їй пропозицію, подарувавши обручку.
Миколенко знайшов вікно у щільному графіку матчів Евертона та без зайвого пафосу організував весілля.
Що відомо про дружину Миколенка
- Вікторія Ассорова народилася у Мінеральних Водах. Вона закінчила школу у Криму під час російської окупації у 2017 році.
- Віталій познайомився з Вікторією через соціальну мережу. Згодом вона покинула окупований півострів та переїхала до Києва.
- Влітку 2021 року підтримувала Миколенка на Євро-2020, де грала збірна України.
- Відомо, що Вікторія займається візажем.