Під час спілкування з дружиною Олександра Зінченка та телеведучою Владою Седан Віталій Миколенко розповів, як пройшло його весілля. Не обійшлося без пікантних подробиць.

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На весіллі довелося порушити режим

Віталій розповів, що офіційна церемонія відбулася в українському консульстві. На святкову подію були запрошені родичі та найближчі друзі.

В консульство приїхали ми і сім'я наша, вузький наш круг був. Розписалися, потім ресторан, алкоголь (сміється – 24 Канал), танці,

– розповів Миколенко.

Нагадаємо, що 18 лютого Віталій Миколенко покінчив із холостяцьким життям та одружився з Вікторією Ассоровою. Молодята почали спілкуватися ще з 2019 року. Влітку 2023 року Віталій освідчився коханій та зробив їй пропозицію, подарувавши обручку.

Миколенко знайшов вікно у щільному графіку матчів Евертона та без зайвого пафосу організував весілля.

Що відомо про дружину Миколенка