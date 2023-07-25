Віталій Миколенко через травму не поїхав разом з Евертоном на збори у Швейцарію. Проте гравець збірної України вирішив не витрачати дарма час і влаштувати особисте життя.

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Під час відпочинку в Манчестері Віталій зробив пропозицію своїй дівчині Вікторії Ассаровій. Кохана відповіла згодою. Щаслива пара опублікувала світлини з радісної події. На фотографії Вікторія похизувалася обручкою на безіменному пальці.

Майбутнє подружжя – Віталій та Вікторія / instagram.com/mikola_16

В коментарях Віталія та Вікторію привітали друзі та знайомі. Зокрема майбутнє подружжя привітали форвард Брюгге Роман Яремчук, коментатор Віктор Вацко, блогер-футболіст Дмитро Поворознюк, дружина Олександра Зінченка Влада Седан. Також залишили коментарі УПЛ та Евертон.

Нагадаємо, що в минулому сезоні "іриски" з труднощами зберегли місце в Прем'єр-лізі. Віталій Миколенко відіграв у всіх турнірах 35 матчів, але результативними діями не відзначився. Наприкінці непростого сезону Віталій отримав травму, через яку пропустив кілька останніх поєдинків.