Во время общения с женой Александра Зинченко и телеведущей Владой Седан Виталий Миколенко рассказал, как прошла его свадьба. Не обошлось без пикантных подробностей.
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На свадьбе пришлось нарушить режим
Виталий рассказал, что официальная церемония прошла в украинском консульстве. На праздничное событие были приглашены родственники и близкие друзья.
В консульство приехали мы и семья наша, узкий наш круг был. Расписались, потом ресторан, алкоголь (смеется – 24 Канал), танцы,
– рассказал Миколенко.
Напомним, что 18 февраля Виталий Миколенко покончил с холостяцкой жизнью и женился на Виктории Ассоровой. Молодожены начали общаться еще с 2019 года. Летом 2023 года Виталий сделал предложение любимой, подарив обручальное кольцо.
Миколенко нашел окно в плотном графике матчей Эвертона и без лишнего пафоса организовал свадьбу.
Что известно о жене Миколенко
- Виктория Ассорова родилась в Минеральных Водах. Она закончила школу в Крыму, во время российской оккупации в 2017 году.
- Виталий познакомился с Викторией через социальную сеть. Впоследствии она покинула оккупированный полуостров и переехала в Киев.
- Летом 2021 поддерживала Миколенко на Евро-2020, где играла сборная Украины.
- Известно, что Виктория занимается визажем.