Вкінці серпня з'явилась не дуже приємна новина для прихильників збірної України. Лівий захисник Віталій Миколенко ризикує пропустити вересневий матч національної команди.

До теми Збірна України ризикує втратити ключового захисника перед матчами відбору на Євро-2024

Миколенко заспокоїв уболівальників

30 серпня Миколенко вперше у сезоні-2023/2024 зіграв за Евертон. Українець вийшов у старті матчу другого кола Кубка ліги проти Донкастера та відіграв 75 хвилин. Віталій накульгуючи покидав поле, тому це стурбувало не лише українських фанатів, а й головного тренера "ірисок" Шона Дайча.

На післяматчевій пресконференції наставник англійського клубу розповів, що не знає, чи зможе розраховувати на українського оборонця у наступному поєдинку проти Шеффілд Юнайтед (2 вересня).

Той матч закінчився бойовою нічиєю 2:2, а Миколенко просидів весь поєдинок на лаві запасних Евертона.

Після чого Віталій таки прибув у розташування збірної. Миколенко розповів про свій стан здоров'я напередодні поєдинку проти Англії.

Футболіст Евертона зізнався, що приїзд у національну команду завжди приносить йому лише позитивні емоції. Віталій розповів, що ради бачити усю команду знову.

Початок сезону видався для мене не найкращим. Було невелике пошкодження, але зараз я вже в строю, тому я тут. Відчуваю, що перебуваю в хорошій функціональній готовності. Але про клуб зараз не думаю – лише про збірну,

– заявив Миколенко.

Зверніть увагу! Матч відбору на Євро-2024 Україна – Англія розпочнеться 9 вересня о 19:00. Перша зустріч між цими командами закінчилась впевненою перемогою "трьох левів" 2:0. Тоді у ворота "синьо-жовтих" забивали Гаррі Кейн і Букайо Сака.

Поєдинок проти Англії може стати 33-м у футболці головної команди країни для Миколенка.

Відзначимо, що, на жаль, без кадрових втрат не обійшлось. Сергій Ребров не зможе розраховувати на півзахисника Динамо Миколу Шапаренка. Динамівця турбує сухожилля двоголового м’яза стегна. Він вже покинув розташування збірної, адже на відновлення футболіста може піти близько трьох тижнів.