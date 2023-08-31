30 серпня Віталій Миколенко вперше зіграв з Евертон у сезоні-2023/2024. Українець відіграв 75 хвилин у матчі другого кола Кубка ліги Англії проти Донкастера. Лівий захисник збірної України вийшов у старті та по ходу другого тайму був замінений на Джеймса Тарковскі.

До теми Визнання ціною травми: Миколенко потрапив у символічну збірну 1/32 фіналу Кубка ліги

Ще один головний біль для Реброва

Евертон з допомогою українського легіонера здобув виїзну перемогу 1:2 та продовжив свій шлях у розіграші Кубка. Відзначимо, що переможний гол у матчі був забитий на 88-й хвилині завдяки зусиллям Данджуми, коли Миколенко вже відпочивав на лаві запасних.

Після поєдинку головний тренер Евертона Шон Дайч насторожив українських уболівальників щодо стану здоров' Миколенка, який накульгував на футбольному полі. Наставник "ірисок" розповів, що навряд зможе розраховувати на українця у наступному поєдинку проти Шеффілд Юнайтед, який відбудеться 2 вересня.

Це неабияк занепокоює українських фанатів, адже у вересні збірна України, куди Миколенко отримав виклик, зіграє два матчі відбору на Євро-2024. Тепер участь Віталія у поєдинках проти Англії (9 вересня) та Італії (12 вересня) під питанням.

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк не виключає, якщо у футболіста стався рецидив м'язової травми, яка змусила Віталія пропустити початок сезону, то українець пробуде без футболу ще найближчі 1-2 місяці.

Сподіваємось, що із Миколенком все не так погано, а його можлива неучасть у наступному матчі "ірисок" лише запобіжний захід у цілях не уможливлювання рецидиву.

Відзначимо, що під питанням участь у найближчих матчах збірної України й капітана команди Андрія Ярмоленка. Футболіст Динамо відчув дискомфорт у м'язах ще під час матчу УПЛ проти Чорноморця, а згодом ще й ускладнив пошкодження на тренуванні киян. Він вже точно не допоможе "біло-синім" у матчі-відповіді Ліги конференцій проти Бешикташа.

Зверніть увагу! Сергій Ребров викликав у збірну України у вересневі матчі 25 футболістів. Цікаво, що у цьому списку не знайшлось місця новачку Дженоа Руслану Маліновському. Також до лав "синьо-жовтих" довикликали динамівця Олександра Караваєва.