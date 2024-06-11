Втрата перед Євро-2024: ключовий гравець збірної України травмувався під час матчу проти Молдови

Збірна України проводить товариський поєдинок проти національної команди Молдови. У першому таймі Сергію Реброву довелося зробити вимушену заміну.

Збірна України з футболу може не дорахуватися одного з ключових гравців під час чемпіонату Європи 2024. Все через травму, отриману в заключному товариському матчі перед континентальним форумом.

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Віталій Миколенко отримав травму під час спарингу з Молдовою

На 29-й хвилині лівий захисник "синьо-жовтих" Віталій Миколенко отримав пошкодження під час одного з ігрових епізодів та не зміг продовжити гру. Головному тренеру збірної України Сергію Реброву довелося виконувати вимушену заміну.

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк припускає, що Миколенко травмував гомілкостоп, через що майже гарантовано пропустить стартовий матч збірної України на Євро-2024. Гарна новина потягає у тому, що це може бути забій. У такому разі він зможе допомогти збірній України в ході турніру. Якщо ж травмовані звʼязки, прогноз менш сприятливий.

Після першого тайму збірна України виграє в Молдови з рахунком 2:0 завдяки голам Романа Яремчука та Віктора Циганкова. Замість Миколенка на 30-й хвилині вийшов на заміну Олександр Зінченко.

Нагадаємо, чемпіонат Європи 2024 відбудеться з 14 червня по 14 липня у десяти містах Німеччини. Збірна України на груповому раунді зіграє в одному квартеті з національними командами Бельгії, Словаччини та Румунії.

В 1/8 фіналу континентального форуму вийдуть по дві найкращі команди кожної з шести груп. Крім того, перепустки на стадію плей-оф отримають чотири з шести найкращих третіх місця за набраними очками.