Офіцер та колишній працівник Динамо Віталій Коров'яковський загинув на війні з Росією. Герой був смертельно поранений на Харківщині від кулі снайпера.

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У Києві на Байковому кладовищі попрощались із Віталієм. Військовий був великим любителем мотоциклів. Разом із друзями він створив організацію "Мотохелп", яка допомагали постраждалим у ДТП мотоциклістам.

Його друзі приїхали на цвинтар на байках, щоб провести загиблого в останню путь. Віталій почав свою боротьбу ще у 2014 році, коли під час Революції Гідності допомагав евакуйовувати поранених з центра Києва.

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Був загиблий за прізвисько "Лакі" причетний і до футболу. З 2007 по 2016 роки Коров'яковський працював у відділі клубного телебачення та медіаслужби Динамо. Після анексії Криму чоловік пішов до ЗСУ та потрапив у полон під час боїв за Іловайськ.

Згодом Віталія визволили та повернули до Києва. Там він побудував успішну сім'ю із трьома дітьми. Втім після початку повномасштабного вторгнення він добровільно повернувся до лав ЗСУ.

Відеорепортаж прощання із Віталієм Коров'яковським: