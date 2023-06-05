Офицер и бывший работник Динамо Виталий Коровяковский погиб на войне с Россией. Герой был смертельно ранен в Харьковской области от пули снайпера.

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В Киеве на Байковом кладбище простились с Виталием. Военный был большим любителем мотоциклов. Вместе с друзьями он создал организацию "Мотохелп", помогавшую пострадавшим в ДТП мотоциклистам.

Его друзья приехали на кладбище на байках, чтобы провести погибшего в последний путь. Виталий начал свою борьбу еще в 2014 году, когда во время Революции Достоинства помогал эвакуировать раненых из центра Киева.

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Был погибшим за прозвище "Лаки" причастен и к футболу. С 2007 по 2016 год Коровяковский работал в отделе клубного телевидения и медиаслужбы Динамо. После аннексии Крыма мужчина пошел в ВСУ и попал в плен во время боев за Иловайск.

Впоследствии Виталия освободили и вернули в Киев. Там он построил успешную семью с тремя детьми. Впрочем, после начала полномасштабного вторжения он добровольно вернулся в ряды ВСУ.

Видеорепортаж прощания с Виталием Коровяковским: