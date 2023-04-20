З 2014 року Україна чинить опір Росії у війні за свою незалежність. Окупанти масово знищують інфраструктуру, окуповують наші землі та вбивають мирних людей, в тому числі і дітей.

До теми На фронті загинув переможець Кубка Європи зі спортивного орієнтування Володимир Шпетний

Чимало хлопців та дівчат пішли захищати Батьківщину зі зброєю в руках. Серед них є багато представників спорту. На жаль, дехто з них віддає за незалежність своє життя.

Про нову втрату у світі спорту повідомила Федерація академічного веслування України. 16 квітня у боях на Донбасі загинув майстер спорту Олександр Дикий.

Спортсмен був багаторазовим чемпіоном України з веслування. Також Дикий був у складі збірної України, які їздили на чемпіонат світу U-19.

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Тоді Олександр разом Володимиром Єрченком, Володимиром Власенком та Сергіє Гринем посіла четверте місце на змаганнях у болгарському Пловдіві. На момент смерті Герою України було 42 роки… Вічна пам'ять!