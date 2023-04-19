Російська військова агресія продовжує забирати життя українців. Внаслідок обстрілу російських окупантів несумісні з життям поранення отримав майстер спорту зі спортивного орієнтування Володимир Шпетний із позивним "Nord". Захисник України загинув 22 березня у селищі Новоселівське, яке знаходиться на кордоні Харківської та Луганської областей.

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Життєвий шлях спортсмена-героя

У мирний час Володимир Шпетний займався спортивним орієнтуванням. Харківський атлет мав звання майстра спорту України. Володимир неодноразово ставав переможцем чемпіонатів, Кубків України та Європи. Був членом національної збірної команди України. Шпетний був одним з найкращих рогейністів країни (супер марафонське орієнтування у форматі 12 чи 24 години).

Володимир був вольовою та мужньою людиною, а тому коли розпочалася повномасштабна агресія Росії пішов добровольцем на війну. Спочатку майстер спорту був інструктором та навчав бійців ЗСУ та НГУ орієнтуванню на місцевості. Згодом став стрільцем ЗСУ на самому нулі – там, де найважче.

Загинув Володимир під час ворожого обстрілу. Досвідчений спортсмен отримав важкі поранення від вибуху російської міни.

Друг та колега загиблого героя Володимир Бондаренко написав у своєму Facebook.

Ти був і залишаєшся справжнім патріотом та гідним наступником українського козацтва. Дякую, друже, за те, що протягом багатьох років ти завжди був поряд з нами у спортивному орієнтуванні Харківщини та України. Ми пам'ятатимемо тебе, доки житимемо,

– написав Бондаренко.

Раніше ми повідомляли, що поблизу Авдіївки загинув призер ЧС з важкої атлетики Ігор Дорошенко. Справжній герой України був кулеметником у лавах ЗСУ.