Сім років тому Кличко знищив Повєткіна – як це було: відео
Рівно сім років тому, 5-го жовтня 2013 року, відбувся один з найбільш очікуваних поєдинків у боксі. Зустрілися олімпійські чемпіони Володимир Кличко (1996 року) і Олександр Повєткін (2004 року).
Бій між українцем та росіянином відбувся у спортивному комплексі "Олімпійський" у Москві. Про це повідомляє 24 канал.
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У цьому поєдинку Кличко провів захист титулів чемпіона світу за версіями WBA (Super), IBF, WBO, IBO, а також за версією авторитетного журналу The Ring.
Хід поєдинку
З першого і до останнього раунду поєдинок проходив з перевагою Володимира. Кличко вміло використовував свої переваги над Повєткіним в зрості, довжині рук, масі тіла.
Росіянин намагався вийти на ближню дистанцію, однак Кличко легко "розкусив" наміри Повєткіна.
Кличко ефективно використовував свій лівий джеб і постійно клінчував. Внаслідок цього до кінця бою Повєткін був сильно виснажений.
У підсумку боксери пройшли всю дистанцію. Судді віддали Володимиру перемогу одноголосним рішенням – 119:104.
Володимир Кличко в 15-й раз захистив титули чемпіона світу і завдав Повєткіну першої поразки у професійній кар'єрі.
Кличко – Повєткін відео бою
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