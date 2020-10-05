Рівно сім років тому, 5-го жовтня 2013 року, відбувся один з найбільш очікуваних поєдинків у боксі. Зустрілися олімпійські чемпіони Володимир Кличко (1996 року) і Олександр Повєткін (2004 року).

Бій між українцем та росіянином відбувся у спортивному комплексі "Олімпійський" у Москві. Про це повідомляє 24 канал.

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У цьому поєдинку Кличко провів захист титулів чемпіона світу за версіями WBA (Super), IBF, WBO, IBO, а також за версією авторитетного журналу The Ring.

Хід поєдинку

З першого і до останнього раунду поєдинок проходив з перевагою Володимира. Кличко вміло використовував свої переваги над Повєткіним в зрості, довжині рук, масі тіла.

Росіянин намагався вийти на ближню дистанцію, однак Кличко легко "розкусив" наміри Повєткіна.

Кличко ефективно використовував свій лівий джеб і постійно клінчував. Внаслідок цього до кінця бою Повєткін був сильно виснажений.

У підсумку боксери пройшли всю дистанцію. Судді віддали Володимиру перемогу одноголосним рішенням – 119:104.

Володимир Кличко в 15-й раз захистив титули чемпіона світу і завдав Повєткіну першої поразки у професійній кар'єрі.

Кличко – Повєткін відео бою