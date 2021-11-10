"Колись я стану чемпіоном світу"

Легендарний боксер Віталій Кличко дав відверте інтерв'ю, у якому розповів чимало цікавого про своє життя. Мер Києва зізнався, що ще зі школи мріяв стати чемпіоном світу, чим охоче ділився із своїми однокласниками.

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Така думка у його голові з'явилась після того, як Віталій вперше побачив бій за участю Майка Тайсона. Кличко-старший обіцяв друзям, що коли виросте, то обов'язково вийде на один ринг із "Залізним Майком". Українець таки втілив мрії та чемпіонські амбіції у реальність. А от побитись проти Тайсона не зумів.

Цікаво! У 2004 році Віталій Кличко вів перемовини щодо бою з Майком Тайсоном. Про це раніше повідомив Том Леффлер – колишній промоутер братів Кличків. Але поразка "Залізного Майка" у поєдинку з Денні Вільямсом не дозволила Кличку вийти на ринг саме проти Майка.

Я казав: "Колись я стану чемпіоном світу і поб'ю Тайсона, заберу його пояс". З мене сміялися: такий худий хоче побити Тайсона, а він така машина, монстр,

– розповів Кличко-старший.

"Я був дуже радий, коли запросив своїх однокласників, з якими тоді на кухні дивився цей бій, і поставив на стіл той самий пояс, яким свого часу володіли Майк Тайсон, Леннокс Льюїс, великий Мохаммед Алі. Але цей пояс уже належав мені. Дитяча мрія стала реальністю", – додав Віталій.