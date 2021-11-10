Кличко-старший запевнив, що жодного разу не використовував свої боксерські навички у повсякденному житті. Хоча не заперечив, що інколи з'являється бажання "вмазати" людині, яка прямо в очі нахабно говорить брехню.
Я жодного разу не використовував свої навички та можливості поза рингом. Сподіваюся, що ніколи не використовуватиму. Але, перебуваючи у політиці, так іноді хочеться. Стоїть перед тобою хтось, ти знаєш правду, а він бреше тобі дивлячись прямо в очі. Ти думаєш: "Як би тобі надерти вуха", – зізнався колишній чемпіон світу.